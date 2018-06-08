Гонсало Игуаин: "Был бы рад поиграть в английской премьер-лиге"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что не отказался бы поиграть за какой-либо английский клуб, однако добавил, что ни с кем не контактировал и счастлив в Турине. Ранее сообщалось, что этим летом форвард может перебраться в "Челси", "ПСЖ" или "Монако".

- У меня действующий контракт с "Ювентусом". Я спокоен по поводу своего будущего, душой и сердцем я в Турине, и с другими клубами даже не контактировал, - цитирует ESPN Игуаина. - Но я был бы рад поиграть в английской премьер-лиге. Считаю, что этот чемпионат подходит мне по многим параметрам.

Контракт 30-летнего аргентинца с туринским клубом, за который он играет с сезона-2016/17, рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне за "Старую Сеньору" Игуаин провел 50 матчей и забил 23 гола.