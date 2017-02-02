Гонсало Игуаин: "Болельщики "Ювентуса" не освистывают своих игроков, как болельщики "Реала"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что в отличие от болельщиков "Реала" в Турине никогда не освистывают своих футболистов. Экс-форвард мадридцев неоднократно подвергался критике болельщиков на "Сантьяго Бернабеу", как в последних матчах это происходит с форвардом Криштиану Роналду.

– "Ювентус", как и "Реал", всегда настроен только на победу, – сказал для Onda Cero Игуаин. – Но в культуре туринских болельщиков нет такого понятия, как освистывание своих игроков. Здесь фанаты не столь требовательны, как в "Реале".