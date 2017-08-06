Голы Йоветича и Брозовича принесли "Интеру" победу над "Вильярреалом"

В товарищеском матче "Интер" нанес поражение "Вильярреалу" – 3:1. По голу у черно-синих забили Эдер, Стеван Йоветич и Марсело Брозович. Отметим, что российский полузащитник испанцев Денис Черышев не вошел в заявку на игру и продолжает восстанавливаться от травмы.

Товарищеский матч

"Интер" – "Вильярреал" – 3:1 (1:1)

Голы: Эдер, 26 (1:0). Сольдадо, 40 (1:1). Йоветич, 67 (2:1). Брозович, 90 (3:1).

"Интер": Ханданович, Миранда (Мурильо, 63), Нагатомо, Д`Амброзио (Ансальди, 64), Шкриньяр (Раноккиа, 80), Валеро (Икарди, 72), Жоау Мариу (Весино, 64), Гальярдини (Кондогбья, 46), Эдер (Йоветич, 63), Кандрева (Брозович, 46), Перишич (Габриэл Барбоза, 72).

"Вильярреал": Андрес Фернандес (Барбоса, 46), Бонера (Семеду, 76), Рукавина, Марио Гаспар (Пау Торрес, 82), Виктор Руис (Альваро Гонсалес, 75), Тригерос, Пабло Форнальс (Сориано, 68), Эрнандес (Чука, 87), Сольдадо (Бакамбу, 68), Сансоне (Энес Юнал, 68), Самуэль Кастильехо (Суарес, 82).

Предупреждения: Виктор Руис, 56. Семеду, 85.

Судья: Фаббри (Италия).

6 августа. Сан-Бенедетто-дель-Тронто. Стадион Stadio Riviera delle Palme.