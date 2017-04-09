Голы Кальехона и Инсинье принесли "Наполи" победу над "Лацио"

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде одолел "Лацио" – 3:0. Дубль оформил Лоренцо Инсинье, еще один гол забил Хосе Кальехон. Неаполитанцы занимают третье место в турнирной таблице. Их отставание от лидирующего "Ювентуса" составляет десять очков. "Лацио" идет четвертым.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Лацио" – "Наполи" – 0:3 (0:1)

Голы: Кальехон, 25 (0:1). Инсинье, 51 (0:2). Инсинье, 90+2 (0:3).

"Лацио": Стракоша, Баста (Габаррон, 59), Раду, Лукаку, Баштуш (Худт, 52), Уоллас, Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Мурджа (Кейта, 52), Иммобиле.

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Стринич, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Рог, 79), Аллан, Жоржинью, Кальехон (Зелиньски, 74), Мертенс (Милик, 83), Инсинье.

Предупреждения: Баштуш, 20. Милинкович-Савич, 54. Аллан, 74. Зелиньски, 85. Хюсай, 86. Габаррон, 89.

Судья: Иррати.

9 апреля. Рим. Стадион "Олимпико".