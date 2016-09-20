Голы Бакки и Ньянга принесли "Милану" победу над "Лацио"

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле обыграл "Лацио" со счетом 2:0.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

"Милан" – "Лацио" – 2:0 (1:0)

Голы: Бакка, 37 (1:0). Ньянг, 74 – с пенальти (2:0).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Романьоли, Калабрия, Монтоливо, Бонавентура (Хонда, 82), Куцка, Бакка (Гомес, 87), Ньянг, Сусо (Локателли, 68).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, де Фрай, Баштуш (Фелипе Андерсон, 46), Лулич, Пароло, Катальди (Луис Альберто, 77), Милинкович-Савич, Джорджевич (Кейта, 46), Иммобиле.

Предупреждения: Баштуш, 45+1. Катальди, 59. Калабрия, 62. Раду, 73. де Фрай, 76.

Судья: Масса (Италия).