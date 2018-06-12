Головин станет игроком "Ювентуса" уже сегодня?

Как утверждает Superscommesse.it, полузащитник ЦСКА Александр Головин может стать игроком "Ювентуса" уже сегодня, 12 июня. Сообщается, что представители клубов уже встретились для обсуждения деталей перехода и могут завершить сделку в ближайшие часы.

По данным источника, 22-летний игрок лично дал согласие на переход в туринский клуб. Сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро.

В случае покупки Головина "Ювентус" расстанется с хавбеками Стефано Стураро и Роландо Мандрагорой - обоими игроками интересуется "Дженоа".

​В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах и забил 7 мячей при 6 голевых передачах.

Таблица переходов РФПЛ //

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