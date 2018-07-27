17:07 | Футбол — Италия

Голкипер "Ювентуса" Щенсны: "С Роналду мы выиграем Лигу чемпионов"


Вратарь "Ювентуса"  Войчех Щенсны считает, что переход нападающего Криштиану Роналду в туринский клуб повысит шансы "бьянконери" на победу в Лиге чемпионов. 33-летний португалец 10 июля подписал с "Ювентусом" 4-летний контракт.

- У нас точно будет больше шансов на победу в Лиге чемпионов с приходом Роналду, - цитирует calciomercato Щенсны. - Эта мечта превратится в реальность. Его переход добавит нам уверенности в себе.

Ранее Роналду выступал за "Реал", в составе которого четыре раза выигрывал Лигу чемпионов

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Материалы сюжета: Криштиану Роналду: из "Реала" - в "Ювентус"
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