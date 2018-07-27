Голкипер "Ювентуса" Щенсны: "С Роналду мы выиграем Лигу чемпионов"

Вратарь "Ювентуса" Войчех Щенсны считает, что переход нападающего Криштиану Роналду в туринский клуб повысит шансы "бьянконери" на победу в Лиге чемпионов. 33-летний португалец 10 июля подписал с "Ювентусом" 4-летний контракт.

- У нас точно будет больше шансов на победу в Лиге чемпионов с приходом Роналду, - цитирует calciomercato Щенсны. - Эта мечта превратится в реальность. Его переход добавит нам уверенности в себе.

Ранее Роналду выступал за "Реал", в составе которого четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.