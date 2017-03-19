Гола Фернандеса хватило "Милану" для победы над "Дженоа"

"Милан" взял верх над "Дженоа" в матче 29-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Матиас Фернандес, поразивший ворота соперника на 33-й минуте. Для 30-летнего полузащитника этот мяч стал первым в сезоне.
Чемпионат Италии
Серия А
29-й тур
"Милан" – "Дженоа" – 1:0 (1:0)
Гол: Фернандес, 33.
"Милан": Доннарумма, Сапата, Палетта, Ванджони, Де Шильо, Фернандес (Пашалич, 74), Куцка, Бертолаччи (Локателли, 3), Деулофеу, Окампос, Лападула (Антонелли, 87).
"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Муньос, Иццо (Бираски, 69), Лазович (Эденилсон, 61), Хильемарк, Катальди, Лаксальт, Нтчам, Таарабт (Пинилья, 76), Симеоне.
Предупреждения: Катальди, 36. Де Шильо, 78. Джентилетти, 90+2.
Судья: Руссо.
18 марта. Милан. Стадион "Сан-Сиро".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/