Гол Жервинью принес "Парме" победу над "Эмполи"

"Парма" обыграла "Эмполи" (1:0) в матче седьмого тура чемпионата Италии. Единственный мяч на 33-й минуте забил Жервинью.

Хозяева поля набрали 10 очков и занимает девятое место. У "Эмполи" пять очков и 18-я позиция.

В следующем туре "Эмполи" примет "Рому", а "Парма" на выезде сыграет с "Дженоа".

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Парма" - "Эмполи" - 1:0 (1:0)

Гол: Жервинью, 33.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Димарко (Гобби, 46), Гальоло, Ригони, Барилла, Штулац, Чераволо (Гаццола, 70), Жервинью (Ди Гаудио, 50), Силигарди.

"Эмполи": Терраччано, Сильвестре, Майетта, Весели, Расмуссен, Ди Лоренцо, Зайц, Беннасер (Ла Гумина, 87), Крунич (Траоре, 70), Капуто, Мраз (Мчедлидзе, 60).

Предупреждения: Расмуссен, 23. Ди Лоренцо, 31. Якопони, 35. Барилла, 82. Траоре, 87.

Судья: Пайретто.

30 сентября. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

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