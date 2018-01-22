Гол Весино спас "Интер" от поражения в матче с "Ромой"

"Интер" на своем поле сыграл вничью с "Ромой" в матче 21-го тура чемпионата Италии. Вингер римлян Стефан Эль-Шаарави на 31-й минуте открыл счет, а уругвайский нападающий миланцев Матиас Весино под занавес встречи сравнял счет.

Это третья подряд ничья для "Интера", который идет на 4-м месте, а "Рома" не выигрывает уже четыре встречи кряду и занимает 5-ю строчку в таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Интер" – "Рома" – 1:1 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 31 (0:1). Весино, 86 (1:1).

"Интер": Ханданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Сантон (Далберт, 77), Кандрева (Эдер, 70), Гальярдини (Брозович, 46), Весино, Валеро, Перишич, Икарди.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Стротман, Пеллегрини, Наингголан, Жерсон (Бруну Перес, 70), Джеко (Шик, 84), Эль-Шаарави (Жуан Жезус, 75).

Предупреждения: Перишич, 58. Жоау Канселу, 68.

Судья: Масса.

21 января. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".