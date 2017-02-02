01:12 | ФУТБОЛ — Италия

Гол Тотти вывел "Рому" в полуфинал Кубка Италии на "Лацио"

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"Рома" нанесла поражение "Чезене" в матче 1/4 финала Кубка Италии со счетом 2:1. Автором победного гола стал Франческо Тотти, реализовавший пенальти в компенсированное время. В полуфинале "волки" встретятся с "Лацио" (1 марта и 5 апреля).

Кубок Италии

1/4 финала

"Рома" – "Чезена" – 2:1 (0:0)

Голы: Джеко, 68 (1:0). Гарритано, 73 (1:1). Тотти, 90+7 – с пенальти (2:1).

"Рома": Алиссон, Манолас, Мариу Руй, Жуан Жезус (Наингголан, 46), Рюдигер, Бруну Перес, Стротман, Паредес, Тотти, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Перотти (Джеко, 21).

Предупреждение: Манолас, 90+2.

Судья: Мареска

1 февраля. Рим. Стадион "Olimpico".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Спортивный комментатор

Ладно хоть не Джеко, пенальти бил...

05:48

баламошка

Старому хрычу уже внуков пора нянчить. Не даёт тренерам спокойно жить, всё одеяло на себя тянет. Поставьте ему памятник в центре Рима и по-быстрому проводите на покой.

03:26

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