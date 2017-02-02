Гол Тотти вывел "Рому" в полуфинал Кубка Италии на "Лацио"

"Рома" нанесла поражение "Чезене" в матче 1/4 финала Кубка Италии со счетом 2:1. Автором победного гола стал Франческо Тотти, реализовавший пенальти в компенсированное время. В полуфинале "волки" встретятся с "Лацио" (1 марта и 5 апреля).

Кубок Италии

1/4 финала

"Рома" – "Чезена" – 2:1 (0:0)

Голы: Джеко, 68 (1:0). Гарритано, 73 (1:1). Тотти, 90+7 – с пенальти (2:1).

"Рома": Алиссон, Манолас, Мариу Руй, Жуан Жезус (Наингголан, 46), Рюдигер, Бруну Перес, Стротман, Паредес, Тотти, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Перотти (Джеко, 21).

Предупреждение: Манолас, 90+2.

Судья: Мареска

1 февраля. Рим. Стадион "Olimpico".