Гол Тотти вывел "Рому" в полуфинал Кубка Италии на "Лацио"

"Рома" нанесла поражение "Чезене" в матче 1/4 финала Кубка Италии со счетом 2:1. Автором победного гола стал Франческо Тотти, реализовавший пенальти в компенсированное время. В полуфинале "волки" встретятся с "Лацио" (1 марта и 5 апреля).
Кубок Италии
1/4 финала
"Рома" – "Чезена" – 2:1 (0:0)
Голы: Джеко, 68 (1:0). Гарритано, 73 (1:1). Тотти, 90+7 – с пенальти (2:1).
"Рома": Алиссон, Манолас, Мариу Руй, Жуан Жезус (Наингголан, 46), Рюдигер, Бруну Перес, Стротман, Паредес, Тотти, Эль-Шаарави (Эмерсон, 82), Перотти (Джеко, 21).
Предупреждение: Манолас, 90+2.
Судья: Мареска
1 февраля. Рим. Стадион "Olimpico".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/2016-2017/playoff/
Спортивный комментатор
Ладно хоть не Джеко, пенальти бил...
05:48
баламошка
Старому хрычу уже внуков пора нянчить. Не даёт тренерам спокойно жить, всё одеяло на себя тянет. Поставьте ему памятник в центре Рима и по-быстрому проводите на покой.
03:26