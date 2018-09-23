Гол Роналду принес "Ювентусу" победу над "Фрозиноне"

"Ювентус" обыграл "Фрозиноне" (2:0) в матче пятого тура чемпионата Италии. Первый мяч на 81-й минуте забил Криштиану Роналду. Удвоил результат в компенсированное время Федерико Бернардески.

"Юве" выиграл все пять стартовых матчей и лидрует в чемпионате, имея в активе 15 очков. У "Фрозиноне" одно очко и 19-е место.

В следующем туре "Старая синьора" примет "Болонью". "Фрозиноне" предстоит гостевой матч с "Ромой".

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

"Фрозиноне" - "Ювентус" - 0:2 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 81 (0:1). Бернардески, 90+4 (0:2).

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Капуано, Дзампано, Гольданига, Халльфредссон (Кассата, 85), Майелло (Кризетиг, 48), Чибса, Кэмпбелл (Чано, 71), Перица.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Сандру, Ругани, Пьянич, Эмре Джан, Бентанкур (Бернардески, 56), Криштиану Роналду, Манджукич (Матюиди, 85), Куадрадо (Жоау Канселу, 69), Дибала.

Предупреждения: Бентанкур, 27. Перица, 29. Молинаро, 62. Спортьелло, 79.

Судья: Джакомелли (Италия).

23 сентября. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

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Турнирная таблица чемпионата.