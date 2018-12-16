Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Торино" в дерби

"Ювентус" обыграл "Торино" в матче 16-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный мяч на счету нападающего Криштиану Роналду. Форвард реализовал пенальти на 70-й минуте встречи.

"Юве" набрал 46 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. "Торино" с 22-мя очками идет шестым.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Торино" - "Ювентус" - 0:1 (0:0)

Гол: Криштиану Роналду, 70 - с пенальти.

"Торино": Сиригу (Ичасо, 20), Эйна (Беренгер, 85), Иццо, Нкулу, Джиджи, Ансальди (Париджини, 75), Мейте, Ринкон, Базелли, Белотти, Дзадза.

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Сандру, Матюиди, Пьянич, Эмре Джан, Дибала, Манджукич, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Дзадза, 27. Пьянич, 48. Эмре Джан, 51. Криштиану Роналду, 70. Ансальди, 72. Перин, 90+2.

Судья: Гвида.

15 декабря. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".