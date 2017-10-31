Гол Перишича принес "Интеру" победу над "Вероной"

"Интер" обыграл "Верону" со счетом 2:1 в матче 11-го тура чемпионата Италии. Отметим, что миланский клуб не потерпел ни одного поражения со старта турнира. На данный момент команда идет на втором месте в таблице, "Верона" – на предпоследнем.

В составе победителей свой первый мяч за клуб забил Борха Валеро, победу "Интеру" принес гол Ивана Перишича. У "Вероны" с пенальти отличился Джампаоло Паццини.

Чемпионат Италии

11-й тур

"Верона" – "Интер" – 1:2 (0:1)

Голы: Валеро, 36 (0:1). Паццини, 59 - с пенальти (1:1). Перишич, 67 (1:2).

"Верона": Николас, Эрто, Супрен, Караччоло, Ромулу, Фоссати, Бесса (Сукулини, 64), Черчи (Ли Сын У, 79), Верде, Фарес, Кин (Паццини, 58).

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Жоау Канселу, 79), Весино, Гальярдини, Кандрева (Брозович, 74), Перишич, Икарди (Эдер, 86).

Предупреждения: Фарес, 38. Гальярдини, 51. Паццини, 89. Брозович, 90+2. Эрто, 90+4. Ли Сын У, 90+5.

Судья: Гавиллуччи (Италия).

30 октября. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".