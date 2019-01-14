Гол Пашалича помог "Аталанте" обыграть "Кальяри" в Кубке Италии

"Аталанта" на выезде обыграла "Кальяри" (2:0) в 1/8 финала Кубка Италии. В составе победителей отличились Дуван Сапата и бывший игрок "Спартака" Марио Пашалич.

В 1/4 финала "Аталанта" сыграет с "Ювентусом".

Кубок Италии

1/8 финала

"Кальяри" - "Аталанта" - 0:2 (0:0)

Голы: Сапата, 88 (0:1). Пашалич, 90+3 (0:2).

"Кальяри": Краньо, Срна, Романья, Чеппителли, Фараго, Чигарини (Бирса, 76), Падоин, Ионицэ (Брадарич, 76), Жоау Педру, Барелла, Паволетти (Фариас, 67).

"Аталанта": Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, Иличич, Фройлер, Пессина, Гомес (Пашалич, 90+1), Сапата.

Предупреждения: Чигарини, 21. Фройлер, 45+2. Фараго, 57. Толой, 75. Джимсити, 81.

Судья: Пиччинини.

14 января. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".