Гол Наингголана принес "Роме" победу в римском дерби с "Лацио"

В матче 13-го тура серии А "Рома" одолела в дерби "Лацио" – 2:1. У "волков" отличились Диего Перотти и Раджа Наингголан. У "орлов" единственный гол с пенальти забил Чиро Иммобиле. Отметим, что этот одиннадцатиметровый главный судья Джанлука Рокки назначил после видеоповтора.

У номинальных гостей на поле всю встречу провел экс-защитник "Ростова" Баштуш. "Рома" прервала девятиматчевую победную серию команды Симоне Индзаги (с учетом всех турниров) и поднялась на третье место в таблице. "Лацио" опустился на пятую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Рома" – "Лацио" – 2:1 (0:0)

Голы: Перотти, 49 - с пенальти (1:0). Наингголан, 53 (2:0). Иммобиле, 72 - с пенальти (2:1).

"Рома": Алиссон, Флоренци (Бруну Перес, 80), Манолас, Фасио, Коларов, Эль-Шаарави (Жерсон, 72), Де Росси, Стротман, Наингголан (Жуан Жезус, 85), Перотти, Джеко.

"Лацио": Стракоша, Баштуш, де Фрай, Раду (Габаррон, 77), Марушич, Пароло, Лукас (Нани, 58), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 58), Иммобиле.

Предупреждения: Лулич, 18. Лукас, 25. Луис Альберто, 55. Нани, 63. Наингголан, 67. Фасио, 87.

Судья: Рокки.

18 ноября. Рим. Стадион "Олимпико".