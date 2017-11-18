Гол Наингголана принес "Роме" победу в римском дерби с "Лацио"

В матче 13-го тура серии А "Рома" одолела в дерби "Лацио" – 2:1. У "волков" отличились Диего Перотти и Раджа Наингголан. У "орлов" единственный гол с пенальти забил Чиро Иммобиле. Отметим, что этот одиннадцатиметровый главный судья Джанлука Рокки назначил после видеоповтора.
У номинальных гостей на поле всю встречу провел экс-защитник "Ростова" Баштуш. "Рома" прервала девятиматчевую победную серию команды Симоне Индзаги (с учетом всех турниров) и поднялась на третье место в таблице. "Лацио" опустился на пятую строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
13-й тур
"Рома" – "Лацио" – 2:1 (0:0)
Голы: Перотти, 49 - с пенальти (1:0). Наингголан, 53 (2:0). Иммобиле, 72 - с пенальти (2:1).
"Рома": Алиссон, Флоренци (Бруну Перес, 80), Манолас, Фасио, Коларов, Эль-Шаарави (Жерсон, 72), Де Росси, Стротман, Наингголан (Жуан Жезус, 85), Перотти, Джеко.
"Лацио": Стракоша, Баштуш, де Фрай, Раду (Габаррон, 77), Марушич, Пароло, Лукас (Нани, 58), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 58), Иммобиле.
Предупреждения: Лулич, 18. Лукас, 25. Луис Альберто, 55. Нани, 63. Наингголан, 67. Фасио, 87.
Судья: Рокки.
18 ноября. Рим. Стадион "Олимпико".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/