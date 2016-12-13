00:56 | ФУТБОЛ — Италия

Гол Наингголана принес "Роме" победу над "Миланом"

0
0
0

"Рома" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании обыграла "Милан" – 1:0. Единственный гол во втором тайме ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник Раджа Наингголан.

Благодаря этому успеху команда Лучано Спаллетти набрала 35 очков и, занимая второе место в турнирной таблице, отстает от лидирующего "Ювентуса" на четыре балла. В активе идущего третьим "Милана" по-прежнему 32 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Рома" - "Милан" - 1:0 (0:0)

Гол: Наингголан, 62.

Нереализованный пенальти: Ньянг (Милан), 27 (вратарь)

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруну Перес (Эль-Шаарави, 42), Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти.

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Де Шильо, Романьоли, Бертолаччи (Фернандес, 66), Пашалич (Хонда, 84), Локателли, Ньянг, Сусо, Лападула (Луиз Адриану, 71).

Предупреждения: Пашалич, 18. Палетта, 79. Рюдигер, 84.

Судья: Маццолени.

12 декабря. Рим. Стадион "Oлимпико".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ