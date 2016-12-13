Гол Наингголана принес "Роме" победу над "Миланом"

"Рома" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании обыграла "Милан" – 1:0. Единственный гол во втором тайме ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник Раджа Наингголан.
Благодаря этому успеху команда Лучано Спаллетти набрала 35 очков и, занимая второе место в турнирной таблице, отстает от лидирующего "Ювентуса" на четыре балла. В активе идущего третьим "Милана" по-прежнему 32 очка.
Чемпионат Италии
Серия А
16-й тур
"Рома" - "Милан" - 1:0 (0:0)
Гол: Наингголан, 62.
Нереализованный пенальти: Ньянг (Милан), 27 (вратарь)
"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруну Перес (Эль-Шаарави, 42), Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти.
"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Де Шильо, Романьоли, Бертолаччи (Фернандес, 66), Пашалич (Хонда, 84), Локателли, Ньянг, Сусо, Лападула (Луиз Адриану, 71).
Предупреждения: Пашалич, 18. Палетта, 79. Рюдигер, 84.
Судья: Маццолени.
12 декабря. Рим. Стадион "Oлимпико".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/