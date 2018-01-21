16:34 | Футбол — Италия

Гол Мертенса принес "Наполи" победу над "Аталантой"


"Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии обыграл "Аталанту" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дрис Мертенс.

"Наполи" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аталанта" идет седьмой.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур 

"Аталанта" - "Наполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Мертенс, 65 (0:1). 

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Толой (Орсолини, 79), Кальдара, Иличич (Хаас, 75), Кристанте, Спинаццола (Гозенс, 62), Фройлер, Гомес, Корнелиус.

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Рог, 86), Жоржинью, Кальехон (Маджо, 90), Мертенс, Инсинье (Хамшик, 74).

Предупреждения: Мариу Руй, 25. Кальехон, 88. 

Судья: Орсато.

21 января. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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