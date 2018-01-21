Гол Мертенса принес "Наполи" победу над "Аталантой"

"Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии обыграл "Аталанту" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дрис Мертенс.
"Наполи" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аталанта" идет седьмой.
Чемпионат Италии
Серия А
21-й тур
"Аталанта" - "Наполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Мертенс, 65 (0:1).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Толой (Орсолини, 79), Кальдара, Иличич (Хаас, 75), Кристанте, Спинаццола (Гозенс, 62), Фройлер, Гомес, Корнелиус.
"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Рог, 86), Жоржинью, Кальехон (Маджо, 90), Мертенс, Инсинье (Хамшик, 74).
Предупреждения: Мариу Руй, 25. Кальехон, 88.
Судья: Орсато.
21 января. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/