Гол Манджукича принес "Ювентусу" победу над "Ромой"

"Ювентус" обыграл "Рому" в матче 17-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственныйй гол забил нападающий Марио Манджукич.

"Юве" набрал 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Наполи" на 8 очков. "Рома" опустилась на 10-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

"Ювентус" - "Рома" - 1:0 (1:0)

Гол: Манджукич, 35.

"Ювентус": Щенсны, Сандру, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Матюиди, Пьянич (Эмре Джан, 71), Бентанкур, Дибала (Дуглас Коста, 80), Манджукич, Криштиану Роналду.

"Рома": Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци (Клайверт, 46), Кристанте, Н`Зонзи (Джеко, 79), Дзаньоло, Дженгиз Юндер (Перотти, 71), Шик.

Предупреждения: Н`Зонзи, 40. Шик, 81. Дзаньоло, 90+5.

Судья: Масса.

22 декабря. Турин. Стадион "Ювентус".