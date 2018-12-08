Гол Манджукича принес "Ювентусу" победу над "Интером"

"Ювентус" на своем поле обыграл "Интер" в матче 15-го тура чемпионата Италии. Единственный гол в начале второго тайма забил Марио Манджукич.

Туринский клуб продлил беспроигрышную серию в лиге, которая теперь составляет 15 матчей (14 побед и 1 ничья), и продолжает лидировать в таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Ювентус" - "Интер" - 1:0 (0:0)

Гол: Манджукич, 66.

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Жоау Канселу, Бентанкур, Пьянич (Эмре Джан, 82), Матюиди, Дибала (Дуглас Коста, 72), Манджукич, Криштиану Роналду.

"Интер": Ханданович, Врсалько, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Гальярдини (Бальде, 70), Брозович, Жоау Мариу (Мартинес, 77), Политано (Валеро, 58), Икарди, Перишич.

Предупреждения: Пьянич, 6. Бентанкур, 54. Перишич, 55. Брозович, 57.

Судья: Иррати.

7 декабря. Турин. Стадион "Ювентус".