Гол Лаксальта на второй добавленной минуте принес "Дженоа" победу над "Лацио"

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле уступил "Дженоа" – 1:2. Сперва на гол Горана Пандева хозяева ответили мячом Марко Пароло.

На 83-й минуте отличился полузащитник "грифонов" Диего Лаксальт, но его гол был отменен после просмотра видеоповтора. Тем не менее уругваец сумел забить на второй добавленной минуте, и этот мяч стал для генуэзцев победным.

Безвыигрышная серия "орлов" достигла трех матчей с учетом всех турниров. Несмотря на это, "Лацио" идет третьим в турнирной таблице серии А. "Дженоа" впервые набрал очки за последние три тура и поднялся на 13-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Лацио" – "Дженоа" – 1:2 (0:0)

Голы: Пандев, 55 (0:1). Пароло, 59 (1:1). Лаксальт, 90+2 (1:2).

"Лацио": Стракоша, Раду, Касерес, де Фрай, Лукаку (Габаррон, 83), Марушич (Фелипе Андерсон, 70), Лукас, Пароло, Луис Альберто, Мурджа (Нани, 70), Иммобиле.

"Дженоа": Перин, Россеттини, Зуканович, Педру Перейра (Лазович, 83), Бираски, Ригони (Медейруш, 65), Бертолаччи, Хильемарк, Лаксальт, Пандев (Бесса, 87), Галабинов.

Предупреждение: Россеттини, 90+4.

Судья: Мареска.

5 февраля. Рим. Стадион "Олимпико".