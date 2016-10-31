Гол Квальяреллы принес "Сампдории" победу над "Интером"

"Сампдория" нанесла поражение "Интеру" в матче 11-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал на 44-й минуте нападающий генуэзцев Фабио Квальярелла. Хозяева набрали 14 очков турнирной таблице и догнали черно-синих. Команды занимают 11-е и 12-е места.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Сампдория" – "Интер" – 1:0 (1:0)

Гол: Квальярелла, 44.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Сала, Шкриньяр, Баррето, Фернандеш, Линетти, Торрейра, Квальярелла (Будимир, 78), Муриэль (Альварес, 88).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди, Сантон, Мурильо, Банега, Кандрева (Паласио, 76), Жоау Мариу, Брозович, Эдер (Перишич, 76), Икарди.

Предупреждения: Ансальди, 74. Миранда, 75. Жоау Мариу, 83. Сала, 84.

Судья: Маццолени.

Генуя. Стадион Luigi Ferraris.