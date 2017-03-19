Гол Куадрадо принес "Ювентусу" победу над "Сампдорией"

В матче 29-го тура чемпионата "Ювентус" в гостях обыграл "Сампдорию" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Хуан Куадрадо. В других встречах "Кальяри" сыграл вничью с "Лацио" – 0:0, "Аталанта" разгромила "Пескару" – 3:0, а "Болонья" победила "Кьево" – 4:1.

Чемпионат Италии

Серия A

29-й тур

"Сампдория" – "Ювентус" – 0:1 (0:1)

Гол: Куадрадо, 7.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Сала, Шкриньяр, Баррето, Фернандеш (Шик, 53. Джуричич, 75), Линетти, Торрейра (Прат, 63), Квальярелла, Муриэль.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Дани Алвес, Ругани, Хедира, Пьянич, Асамоа, Куадрадо (Лемина, 73), Игуаин (Лихтштайнер, 85), Манджукич, Дибала (Пьяца, 28).

Предупреждения: Дани Алвес, 83. Реджини, 83.

Судья: Тальявенто.

"Кальяри" – "Лацио" – 0:0

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане (Саламон, 86), Дессена (Фараго, 9), Исла, Падоин, Ионицэ, Тахцидис, Жоау Педру, Сау (Фариас, 67).

"Лацио": Стракоша, Баста (Габаррон, 80), Раду (Джорджевич, 67), де Фрай, Худт, Билья, Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта (Луис Альберто, 71).

Предупреждения: Фараго, 28. Билья, 70. Исла, 71. Пизакане, 71. де Фрай, 81.

Судья: Гвида.

"Аталанта" – "Пескара" – 3:0 (1:0)

Голы: Гомес, 13 (1:0). Грасси, 69 (2:0). Гомес, 90+3 (3:0).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур, Толой, Кальдара, Гомес, Кристанте (Кессиэ, 63), Спинаццола, Грасси (Мильяччо, 85), Фройлер, Петанья (Палоски, 63).

"Пескара": Биссарри, Бово, Кода, Крешенци (Кастанос, 80), Бираги, Дзампано, Мунтари, Мемушай (Баэбек, 80), Верре (Кулибали, 70), Бенали, Черри.

Предупреждения: Мунтари, 27. Мазиелло, 62. Верре, 67. Хатебур, 89.

Судья: Фаббри.

"Болонья" – "Кьево" – 4:1 (0:1)

Голы: Кастро, 40 (0:1). Верди, 61 (1:1). Джемаили, 72 (2:1). Джемаили, 90 (3:1). Ди Франческо, 90+3 (4:1).

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Крафт (Ди Франческо, 60), Майетта, Хеландер, Джемаили, Крейчи (Мбай, 84), Верди, Пульгар, Надь, Дестро (Петкович, 69).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Сполли, Фрэ (Кийен, 83), Каччаторе, Бирса, Хетемай (де Гузман, 78), Радованович, Кастро, Пеллиссьер (Иско, 70), Инглезе.

Предупреждения: Пульгар, 25. Хетемай, 28. Сполли, 42. Майетта, 54. Бирса, 64.

Судья: Абиссо.