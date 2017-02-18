Гол Конти принес "Аталанте" победу над "Кротоне"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле одолела "Кротоне" – 1:0. Единственный гол на счету защитника Андреа Конти. Для его команды победа стала третьей подряд. Этот успех позволил хозяевам временно подняться на четвертое место в турнирной таблице. "Кротоне" остался 19-м.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Аталанта" – "Кротоне" – 1:0 (0:0)

Гол: Конти, 48.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Кристанте, 90+1), Куртич, Спинаццола, Фройлер, Кессиэ, Петанья.

"Кротоне": Кордац, Рози, Сампиризи, Чеккерини, Клейтон (Сими, 72), Феррари, Кризетиг, Барберис, Стоян (Тонев, 62), Акости (Налини, 78), Фальчинелли.

Предупреждения: Рози, 28. Клейтон, 45. Фройлер, 52. Феррари, 58. Кризетиг, 67. Чеккерини, 69. Конти, 78.

Судья: Банти.

18 февраля. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри".