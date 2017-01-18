Гол Кандревы на 98-й минуте принес "Интеру" победу над "Болоньей"

"Интер" взял верх над "Болоньей" в матче 1/8 финала Кубка Италии со счетом 3:2 в дополнительное время. Автором победного гола черно-синих стал полузащитник Антонио Кандрева на 98-й минуте. Соперником миланцев по четвертьфиналу будет победитель пары "Лацио" – "Дженоа".

Кубок Италии

1/8 финала

"Интер" – "Болонья" – 3:2 д.в. (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мурильо, 33 (1:0). Паласио, 39 (2:0). Джемаили, 43 (2:1). Донса, 73 (2:2). Кандрева, 98 (3:2).

"Интер": Каррисо, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Медель, Кондогбья, Жоау Мариу, Гальярдини, Паласио (Кандрева, 72), Эдер (Брозович, 94), Габриэл Барбоза (Икарди, 72).

"Болонья": Да Коста, Крафт, Майетта, Иконому, Масина, Джемаили (Надь, 72), Донса, Риццо (Мунье, 61), Пульгар, Дестро (Оквонково, 79), Ди Франческо.

Предупреждения: Донса, 51. Д`Амброзио, 63. Ди Франческо, 102. Медель, 105+1. Кандрева, 109.

Судья: Марьяни.

Милан. Стадион "Сан-Сиро".