Гол Калинича принес "Фиорентине" победу над "Болоньей"

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде одолела "Болонью" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Никола Калинич. При этом хозяева большую часть встречи привели в меньшинстве из-за удаления Даниэле Гастальделло.
Беспроигрышная серия "фиалок" в серии А достигла четырех матчей. "Фиорентина" поднялась на шестую строчку в турнирной таблице. "Болонья" идет 15-й.
Чемпионат Италии
Серия А
11-й тур
"Болонья" – "Фиорентина" – 0:1 (0:1)
Гол: Калинич, 31 – с пенальти.
"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Мбай, Хеландер, Масина, Джемаили, Таидер, Крейчи, Верди (Риццо, 12), Пульгар (Ди Франческо, 77), Флоккари (Умар, 58).
"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Милич, Сальседо (Томович, 55), Валеро, Бадель, Иличич (Кристофоро, 84), Калинич, Тельо, Бернардески (Санчес, 72).
Предупреждения: Мбай, 28. Калинич, 41. Сальседо, 52. Джемаили, 74. Масина, 88.
Удаление: Гастальделло, 29.
Судья: Валери.
29 октября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/