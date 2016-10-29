Гол Калинича принес "Фиорентине" победу над "Болоньей"

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде одолела "Болонью" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Никола Калинич. При этом хозяева большую часть встречи привели в меньшинстве из-за удаления Даниэле Гастальделло.

Беспроигрышная серия "фиалок" в серии А достигла четырех матчей. "Фиорентина" поднялась на шестую строчку в турнирной таблице. "Болонья" идет 15-й.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Болонья" – "Фиорентина" – 0:1 (0:1)

Гол: Калинич, 31 – с пенальти.

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Мбай, Хеландер, Масина, Джемаили, Таидер, Крейчи, Верди (Риццо, 12), Пульгар (Ди Франческо, 77), Флоккари (Умар, 58).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Милич, Сальседо (Томович, 55), Валеро, Бадель, Иличич (Кристофоро, 84), Калинич, Тельо, Бернардески (Санчес, 72).

Предупреждения: Мбай, 28. Калинич, 41. Сальседо, 52. Джемаили, 74. Масина, 88.

Удаление: Гастальделло, 29.

Судья: Валери.

29 октября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.