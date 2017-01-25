Гол Кальехона принес "Наполи" победу над "Фиорентиной" в Кубке Италии

"Наполи" нанес поражение "Фиорентине" в четвертьфинальном матче Кубка Италии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник неаполитанской команды Хосе Кальехон. За выход в финал подопечные Маурицио Сарри поборются с победителем пары "Милан" – "Ювентус".
Кубок Италии
1/4 финала
"Наполи" – "Фиорентина" – 1:0 (0:0)
Гол: Кальехон, 71.
"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Максимович, Хюсай, Хамшик (Аллан, 82), Зелиньски, Диавара, Кальехон, Инсинье, Паволетти (Мертенс, 64).
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Оливера, Санчес, Бадель (Бабакар, 84), Весино, Кристофоро (Валеро, 75), Калинич, Бернардески (Иличич, 75), Кьеза.
Предупреждения: Санчес, 28. Оливера, 37. Астори, 45+1. Томович, 62. Хюсай, 67. Бабакар, 90+1. Кьеза, 90+3. Инсинье, 90+3.
Удаления: Хюсай (Н), 90. Оливера (Ф), 90+4.
Судья: Довери.
Неаполь. Стадион "San Paolo".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/2016-2017/playoff/