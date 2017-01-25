Гол Кальехона принес "Наполи" победу над "Фиорентиной" в Кубке Италии

"Наполи" нанес поражение "Фиорентине" в четвертьфинальном матче Кубка Италии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник неаполитанской команды Хосе Кальехон. За выход в финал подопечные Маурицио Сарри поборются с победителем пары "Милан" – "Ювентус".

Кубок Италии

1/4 финала

"Наполи" – "Фиорентина" – 1:0 (0:0)

Гол: Кальехон, 71.

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Максимович, Хюсай, Хамшик (Аллан, 82), Зелиньски, Диавара, Кальехон, Инсинье, Паволетти (Мертенс, 64).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Оливера, Санчес, Бадель (Бабакар, 84), Весино, Кристофоро (Валеро, 75), Калинич, Бернардески (Иличич, 75), Кьеза.

Предупреждения: Санчес, 28. Оливера, 37. Астори, 45+1. Томович, 62. Хюсай, 67. Бабакар, 90+1. Кьеза, 90+3. Инсинье, 90+3.

Удаления: Хюсай (Н), 90. Оливера (Ф), 90+4.

Судья: Довери.

Неаполь. Стадион "San Paolo".