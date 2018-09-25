Гол Икарди помог "Интеру" обыграть "Фиорентину"

"Интер" обыграл "Фиорентину" в матче 6-го тура чемпионата Италии. На гол с пенальти нападающего Мауро Икарди "фиалки" ответили точным ударом Федерико Кьезы. Победу миланской команде принес полузащитник Данило Д'Амброзио.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Интер" - "Фиорентина" - 2:1 (1:0)

Голы: Икарди, 45 - с пенальти (1:0). Кьеза, 53 (1:1). Д`Амброзио, 77 (2:1).

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Брозович, Весино (Бальде, 68), Кандрева (Политано, 58), Перишич (Гальярдини, 88), Икарди.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Влахович, 84), Верету, Фернандес (Жерсон, 64), Миральяс, Симеоне (Пьяца, 55), Кьеза.

Предупреждения: Кьеза, 19. Фернандес, 45+2. Асамоа, 72. Миральяс, 84.

Судья: Маццолени.

25 сентября. Милан. Стадион Giuseppe Meazzа.