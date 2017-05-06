Гол Игуаина спас "Ювентус" от поражения в туринском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Торино" – 1:1. От поражения "Старую синьору" спас гол Гонсало Игуаина на второй добавленной минуте. Отметим, что к тому времени "быки" уже играли в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Африйе Акуа.

"Ювентус" лидирует в таблице серии А, но после осечки в туринском дерби упустил шанс оформить чемпионство уже в этом туре. "Торино" занимает девятую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

"Ювентус" – "Торино" – 1:1 (0:0)

Голы: Ляич, 52 (0:1). Игуаин, 90+2 (1:1).

"Ювентус": Нету, Лихтштайнер, Бенатиа, Бонуччи, Хедира, Ринкон (Пьянич, 69), Асамоа, Куадрадо, Стураро (Игуаин, 56), Манджукич, Дибала (Сандру, 80).

"Торино": Харт, Молинаро, Моретти, Россеттини, Дзаппакоста, Акуа, Базелли (Оби, 75), Ляич, Яго Фальке (Итурбе, 83), Белотти, Бойе (Бенасси, 63).

Предупреждения: Моретти, 13. Акуа, 38. Молинаро, 42. Асамоа, 51. Дибала, 53. Куадрадо, 76.

Удаление: Акуа, 58.

Судья: Валери.

6 мая. Турин. Стадион "Ювентус Стэдиум".