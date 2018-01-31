Гол Игуаина принес "Ювентусу" победу в первом матче полуфинала Кубка Италии

"Ювентус" выиграл у "Аталанты" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (1:0). Автором единственного гола стал аргентинец Гонсало Игуаин. Кроме того, на 25-й минуте голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил пенальти.

Ответная встреча пройдет 28 февраля.

Кубок Италии

1/2 финала

Первый матч

"Аталанта" - "Ювентус" - 0:1 (0:1)

Гол: Игуаин, 3 (0:1).

Нереализованный пенальти: Гомес (А), 25 (вратарь).

"Аталанта": Бериша, Толой, Паломино, Мазиелло, Хатебур, де Рон, Фройлер, Кристанте (Барроу, 76), Кастань, Корнелиус (Иличич, 46), Гомес (Петанья, 82).

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа (Барцальи, 82), Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич (Бентанкур, 90), Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески, 63), Игуаин, Манджукич.

Предупреждения: Кьеллини, 50. Толой, 76. Мазиелло, 80. Бентанкур, 90+4.

Судья: Валери.

30 января. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д’Италия".