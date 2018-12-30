Гол Игуаина принес "Милану" победу над СПАЛ

"Милан" в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ - 2:1. Победу команде принес нападающий Гонсало Игуаин.

Для форварда это был первый мяч с 28 октября. Всего на его счету 6 голов в этом сезоне в серии А.

"Милан" в первом круге турнира набрал 31 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице, между "Лацио" (32) и "Ромой" (30).

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Милан" - СПАЛ - 2:1 (1:1)

Голы: Петанья, 13 (0:1). Самуэль Кастильехо, 16 (1:1). Игуаин, 64 (2:1).

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате (Калабрия, 62), Родригес, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Игуаин (Борини, 82), Сусо, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Кутроне, 62).

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Ционек, Бонифаци, Дикманн (Викари, 46), Куртич, Миссироли, Скьяттарелла (Вальдифиори, 74), Коста (Фарес, 53), Антенуччи, Петанья.

Предупреждения: Куртич, 51. Самуэль Кастильехо, 56. Скьяттарелла, 70. Сапата, 73. Сусо, 79.

Удаление: Сусо, 89.

Судья: Абиссо.

29 декабря. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".