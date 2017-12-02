Гол Игуаина помог "Ювентусу" нанести "Наполи" первое поражение в сезоне

"Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Наполи" (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы потерпели первое поражение в этом сезоне, и все равно остались на первом месте, опережая туринцев на одно очко.

Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил Гонсало Игуаин. Напомним, что в этой встрече "Юве" установил новый рекорд чемпионата, забив уже в 44-й игре подряд.

Чемпионат Италии

15-й тур

"Наполи" – "Ювентус" – 0:1 (0:1)

Гол: Игуаин, 13 (0:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй (Маджо, 76), Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан (Зелиньски, 67), Жоржинью, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Унас, 76).

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Де Шильо (Барцальи, 84), Матюиди, Хедира (Маркизио, 68), Пьянич, Асамоа, Игуаин, Дуглас Коста (Куадрадо, 79), Дибала.

Предупреждения: Кьеллини, 23. Мертенс, 45+1. Мариу Руй, 59.

Судья: Орсато.

1 декабря. Неаполь. Стадион "San Paolo".