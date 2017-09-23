Гол Гуляма позволил "Наполи" обыграть СПАЛ

"Наполи" обыграл СПАЛ со счетом 3:2 в матче 6-го тура чемпионата Италии. Отметим, что хозяева поля, которые дебютировали в этом сезоне в Серии А, сначала вышли вперед, а затем сравняли счет в этой встрече.

В составе победителей по мячу забили Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон и Фаузи Гулям. У СПАЛ отличились Паскуале Скьяттарелла и Федерико Вивиани.

"Наполи" продолжает победную серию в сезоне – клуб выиграл во всех шести играх и идет на первом месте.

Чемпионат Италии

6-й тур

СПАЛ – "Наполи" – 2:3 (1:1)

Голы: Скьяттарелла, 13 (1:0). Инсинье, 14 (1:1). Кальехон, 71 (1:2). Вивиани, 78 (2:2). Гулям, 83 (2:3).

СПАЛ: Гомис, Фелипе (Вяйсянен, 66), Саламон, Викари, Вивиани, Скьяттарелла, Коста, Мора (Риццо, 81), Лаццари, Боррьелло (Палоски, 86), Антенуччи.

"Наполи": Пепе Рейна, Гулям, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Аллан, 61), Зелиньски (Милик, 70), Диавара, Кальехон, Мертенс (Рог, 76), Инсинье.

Предупреждения: Инсинье, 9. Саламон, 39. Вивиани, 53. Скьяттарелла, 67.

Судья: Мариани.

23 сентября. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.