Гол Джеко принес "Роме" победу над "Кальяри"

"Рома" переиграла "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Автором единственного гола в составе столичной команды стал Эдин Джеко. Римляне сократили отставание от "Ювентуса" до одного очка, однако у туринцев есть одна игра в запасе.
Чемпионат Италии
Серия А
21-й тур
"Рома" – "Кальяри" – 1:0 (0:0)
Гол: Джеко, 55.
"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас (Фермален, 90+1), Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан (Паредес, 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави, 81).
"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане (Фараго, 81), Чеппителли, Дессена (Жоау Педру, 66), Исла, Тахцидис, Барелла, Боррьелло, Фариас (Сау, 72).
Предупреждения: Пизакане, 18. Чеппителли, 82. Манолас, 87. Барелла, 89.
Удаление: Жоау Педру, 90+3.
Судья: Гвида.
Рим. Стадион "Олимпико".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/