Гол Джеко принес "Роме" победу над "Кальяри"

"Рома" переиграла "Кальяри" в матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Автором единственного гола в составе столичной команды стал Эдин Джеко. Римляне сократили отставание от "Ювентуса" до одного очка, однако у туринцев есть одна игра в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Рома" – "Кальяри" – 1:0 (0:0)

Гол: Джеко, 55.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас (Фермален, 90+1), Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан (Паредес, 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави, 81).

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане (Фараго, 81), Чеппителли, Дессена (Жоау Педру, 66), Исла, Тахцидис, Барелла, Боррьелло, Фариас (Сау, 72).

Предупреждения: Пизакане, 18. Чеппителли, 82. Манолас, 87. Барелла, 89.

Удаление: Жоау Педру, 90+3.

Судья: Гвида.

Рим. Стадион "Олимпико".