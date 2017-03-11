Гол Дибалы с пенальти принес "Ювентусу" победу над "Миланом"

"Ювентус" обыграл "Милан" в матче 28-го тура чемпионата Италии - 2:1. Счет открыл полузащитник турницев Мехди Бенатиа, на что ответил форвард миланцев Карлос Бакка. В компенсированное к поединку время Паулу Дибала принес "Ювентусу" победу, реализовав пенальти. "Зебры" продолжают лидировать в турнирной таблице серии А. Их отрыв от "Ромы", которая теперь имеет игру в запасе, составляет 11 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Ювентус" - "Милан" - 2:1 (1:1)

Голы: Бенатиа, 30 (1:0). Бакка, 43 (1:1). Дибала, 90+7 - с пенальти (2:1).

"Ювентус": Буффон, Барцальи (Лихтштайнер, 46), Бонуччи, Бенатиа (Ругани, 78), Асамоа, Дани Алвес, Пьянич, Хедира, Дибала, Пьяца (Кин, 89), Игуаин.

"Милан": Доннарумма, Де Шильо, Сапата, Палетта, Романьоли, Бертолаччи, Соса, Пашалич (Поли, 71), Окампос (Ванджони, 90), Бакка (Куцка, 55), Деулофеу.

Предупреждения: Пашалич, 23. Бенатиа, 36. Деулофеу, 39. Окампос, 57. Романьоли, 61. Хедира, 87. Соса, 89.

Удаление: Соса, 90+3.

Судья: Масса.

10 марта. Турин. Стадион Juventus Stadium.

Трансляция матча "Ювентус" - "Милан"