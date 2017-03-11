00:42 | ФУТБОЛ — Италия

Гол Дибалы с пенальти принес "Ювентусу" победу над "Миланом"

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"Ювентус" обыграл "Милан" в матче 28-го тура чемпионата Италии - 2:1. Счет открыл полузащитник турницев Мехди Бенатиа, на что ответил форвард миланцев Карлос Бакка. В компенсированное к поединку время Паулу Дибала принес "Ювентусу" победу, реализовав пенальти. "Зебры" продолжают лидировать в турнирной таблице серии А. Их отрыв от "Ромы", которая теперь имеет игру в запасе, составляет 11 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур 

"Ювентус" - "Милан" - 2:1 (1:1)

Голы: Бенатиа, 30 (1:0). Бакка, 43 (1:1). Дибала, 90+7 - с пенальти (2:1). 

"Ювентус": Буффон, Барцальи (Лихтштайнер, 46), Бонуччи, Бенатиа (Ругани, 78), Асамоа, Дани Алвес, Пьянич, Хедира, Дибала, Пьяца (Кин, 89), Игуаин.

"Милан": Доннарумма, Де Шильо, Сапата, Палетта, Романьоли, Бертолаччи, Соса, Пашалич (Поли, 71), Окампос (Ванджони, 90), Бакка (Куцка, 55), Деулофеу.

Предупреждения: Пашалич, 23. Бенатиа, 36. Деулофеу, 39. Окампос, 57. Романьоли, 61. Хедира, 87. Соса, 89. 

Удаление: Соса, 90+3. 

Судья: Масса.

10 марта. Турин. Стадион Juventus Stadium.

Трансляция матча "Ювентус" - "Милан"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Angeldust

Баламошка, что, чешется, не знаешь, что придумать? В каждой ветке, под каждой темой обязательно будет хамло и быдло вроде тебя. И у каждого одинаковый набор фразочек, настолько примитивный, предсказуемый, что вас становится жалко как бродячих собак, которым все равно в жизни не светит ничего. Но в отличие от тебя, у меня в голове мозг. Нехватку опилок не ощущаю, ибо не требуются. Но тебе-то не понять, позорище псведочеловеческое.

01:09

баламошка

Angeldust////////////////////////А такое тупорылое чмо как ты распространяет славу о Милане по всему миру? Ты дыркожопый бандерлог с нехваткой опилок в башке.

01:03

Angeldust

Баломошка, кому ты нужен тут со своим баломошьим мнением? Ювентус позорят не только такие игры, но и мудачье вроде тебя.

01:02

баламошка

Angeldust////////////////Твоя мамаша известная на всю округу проб..дь, до сих пор у всех беслатно на клык берёт, ещё иногда и доплачивает.

00:57

Angeldust

Твою маму видать прям в Турине и расписали во время очередной псевдопобеды старой сеньоры. Не знали, как назвать бастарда, вот и получился просто баламошка.

00:55

redgy

Чемпионат одной команды...

00:55

MarkThess

Игра рукой же была.

00:55

Angeldust

С каких пор пенальти надо ставить только потому, что у одной команды игровое преимущество? Барселоны пересмотрел, дурной?

00:54

баламошка

Angeldust баламошка, папу своего называй педальным, м...дила грешный. Хотя от тебя, баламошки, другого и не ждешь.///////////////Ты свою мамашу вротберухой называй, п...р тупорылый.

00:53

Angeldust

баламошка, папу своего называй педальным, м...дила грешный. Хотя от тебя, баламошки, другого и не ждешь.

00:53

баламошка

Посмотрел на статистику: удары в свор 12-2 !!! О чём здесь вообще говорить?! Милан-днари.

00:51

Свинству Бой!

Левейший пеналь поставил удод. И вообще судил в сторону Юве практически все. Там Бонуччи наиграл на 2 ЖК, но этот хмырь охотился только на игроков Милана. Фуфло полное.

00:50

баламошка

Angeldust////////////////////Ты лол педальный, там удаление было, поэтому судья и добавил. Милан вообще в футбол не играл, весь матч был на подсосе. А очевидная игра рукой в штрафной Юве была и до этого.

00:49

Angeldust

Мало того, что пенальти судья назначил на 95 минуте, добавив всего 4, так еще и самого пенальти не было. Отвратительный Ювентус, которому я лично желаю исключительно поражений. Худшие люди живут в Турине, и только те, кто им помогает, еще хуже

00:47

shpasic

не то что карманное судейство в РФПЛ)

00:45

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ