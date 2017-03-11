Гол Дибалы с пенальти принес "Ювентусу" победу над "Миланом"

"Ювентус" обыграл "Милан" в матче 28-го тура чемпионата Италии - 2:1. Счет открыл полузащитник турницев Мехди Бенатиа, на что ответил форвард миланцев Карлос Бакка. В компенсированное к поединку время Паулу Дибала принес "Ювентусу" победу, реализовав пенальти. "Зебры" продолжают лидировать в турнирной таблице серии А. Их отрыв от "Ромы", которая теперь имеет игру в запасе, составляет 11 очков.
Чемпионат Италии
Серия А
28-й тур
"Ювентус" - "Милан" - 2:1 (1:1)
Голы: Бенатиа, 30 (1:0). Бакка, 43 (1:1). Дибала, 90+7 - с пенальти (2:1).
"Ювентус": Буффон, Барцальи (Лихтштайнер, 46), Бонуччи, Бенатиа (Ругани, 78), Асамоа, Дани Алвес, Пьянич, Хедира, Дибала, Пьяца (Кин, 89), Игуаин.
"Милан": Доннарумма, Де Шильо, Сапата, Палетта, Романьоли, Бертолаччи, Соса, Пашалич (Поли, 71), Окампос (Ванджони, 90), Бакка (Куцка, 55), Деулофеу.
Предупреждения: Пашалич, 23. Бенатиа, 36. Деулофеу, 39. Окампос, 57. Романьоли, 61. Хедира, 87. Соса, 89.
Удаление: Соса, 90+3.
Судья: Масса.
10 марта. Турин. Стадион Juventus Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/
Angeldust
Баламошка, что, чешется, не знаешь, что придумать? В каждой ветке, под каждой темой обязательно будет хамло и быдло вроде тебя. И у каждого одинаковый набор фразочек, настолько примитивный, предсказуемый, что вас становится жалко как бродячих собак, которым все равно в жизни не светит ничего. Но в отличие от тебя, у меня в голове мозг. Нехватку опилок не ощущаю, ибо не требуются. Но тебе-то не понять, позорище псведочеловеческое.
01:09
баламошка
Angeldust////////////////////////А такое тупорылое чмо как ты распространяет славу о Милане по всему миру? Ты дыркожопый бандерлог с нехваткой опилок в башке.
01:03
Angeldust
Баломошка, кому ты нужен тут со своим баломошьим мнением? Ювентус позорят не только такие игры, но и мудачье вроде тебя.
01:02
баламошка
Angeldust////////////////Твоя мамаша известная на всю округу проб..дь, до сих пор у всех беслатно на клык берёт, ещё иногда и доплачивает.
00:57
Angeldust
Твою маму видать прям в Турине и расписали во время очередной псевдопобеды старой сеньоры. Не знали, как назвать бастарда, вот и получился просто баламошка.
00:55
redgy
Чемпионат одной команды...
00:55
MarkThess
Игра рукой же была.
00:55
Angeldust
С каких пор пенальти надо ставить только потому, что у одной команды игровое преимущество? Барселоны пересмотрел, дурной?
00:54
баламошка
Angeldust баламошка, папу своего называй педальным, м...дила грешный. Хотя от тебя, баламошки, другого и не ждешь.///////////////Ты свою мамашу вротберухой называй, п...р тупорылый.
00:53
Angeldust
баламошка, папу своего называй педальным, м...дила грешный. Хотя от тебя, баламошки, другого и не ждешь.
00:53
баламошка
Посмотрел на статистику: удары в свор 12-2 !!! О чём здесь вообще говорить?! Милан-днари.
00:51
Свинству Бой!
Левейший пеналь поставил удод. И вообще судил в сторону Юве практически все. Там Бонуччи наиграл на 2 ЖК, но этот хмырь охотился только на игроков Милана. Фуфло полное.
00:50
баламошка
Angeldust////////////////////Ты лол педальный, там удаление было, поэтому судья и добавил. Милан вообще в футбол не играл, весь матч был на подсосе. А очевидная игра рукой в штрафной Юве была и до этого.
00:49
Angeldust
Мало того, что пенальти судья назначил на 95 минуте, добавив всего 4, так еще и самого пенальти не было. Отвратительный Ювентус, которому я лично желаю исключительно поражений. Худшие люди живут в Турине, и только те, кто им помогает, еще хуже
00:47
shpasic
не то что карманное судейство в РФПЛ)
00:45