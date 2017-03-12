Гол Дестро принес "Болонье" победу над "Сассуоло"

"Болонья" на выезде обыграла "Сассуоло" в матче 28-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол в матче забил Маттиа Дестро.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Сассуоло" - "Болонья" - 0:1 (0:0)

Гол: Дестро, 58 (0:1).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Данкан, Пеллегрини (Миссироли, 67), Аквилани (Рагуза, 63), Матри (Йеммелло, 78), Берарди, Политано.

"Болонья": Миранте, Торосидис (Крафт, 72), Майетта, Хеландер, Масина, Джемаили, Верди, Донса (Вивиани, 56), Пульгар, Дестро, Ди Франческо (Крейчи, 79).

Предупреждения: Каннаваро, 25. Хеландер, 34. Берарди, 41. Дестро, 59. Политано, 60. Торосидис, 64. Ди Франческо, 64. Масина, 82.

Судья: Валери.

12 марта. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium – Citta del Tricolore.