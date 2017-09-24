Гол Д`Амброзио принес "Интеру" победу над "Дженоа"

"Интер" дома обыграл "Дженоа" (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч во встрече был забит на 87-й минуте встречи - отличился Данило Д`Амброзио.

Отметим, что для хозяев поля эта победа стала пятой в серии А. Гости, в свою очередь, со старта сезона не выиграли еще ни одной встречи (2 ничьих, 4 поражения). Генуезцы заверишили игру в неполном составе - красные карточки получили Стефан Омеонга и Адель Таарабт.

Чемпионат Италии

Серия А

"Интер" - "Дженоа" - 1:0 (0:0)

Гол: Д`Амброзио, 87.

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт, Валеро (Карамо, 72), Брозович (Жоау Мариу, 81), Весино, Кандрева (Эдер, 60), Перишич, Икарди.

"Дженоа": Перин, Рози, Россеттини, Зуканович, Бираски, Мигел Велозу (Ригони, 79), Таарабт, Кофи, Лаксальт (Мильоре, 53), Омеонга, Пеллегри (Пандев, 74).

Предупреждения: Мильоре, 84. Зуканович, 90+3.

Удаления: Омеонга (Дженоа), 90+1. Таарабт (Дженоа), 90+3.

Судья: Гвида.

24 сентября. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

"Кротоне" - "Беневенто" - 2:0 (1:0)

Голы: Мандрагора, 43 (1:0). Роден, 58 (2:0).

Нереализованный пенальти: Виола (Беневенто), 86 (вратарь)

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Айети, Чеккерини, Мартелла (Фараони, 70), Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян (Налини, 70), Тротта, Тумминелло (Сими, 4).

"Беневенто": Белец, Коста, Венути, Лазар (Париджини, 53), Гравиллон (Летиция, 63), Ди Кьяра, Мемушай, Катальди, Кода (Виола, 58), Пушкаш, Ломбарди.

Судья: Орсато.

24 сентября. Кротоне. Стадион Ezio Scida.