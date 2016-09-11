Гол Бруну Алвеша не спас "Кальяри" от поражения в игре с "Болоньей"

Игра 3-го тура чемпионата Италии между "Болоньей" и "Кальяри" завершилась в пользу хозяев поля – 2:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Симоне Верди и нападающий Федерико Ди Франческо. У гостей единственный мяч на свой счет записал экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш. Отметим, что "Кальяри" играл в меньшинстве с 54-й минуты после удаления вратаря Марко Сторари.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Болонья" – "Кальяри" – 2:1 (1:0)

Голы: Верди, 23 (1:0). Ди Франческо, 74 (2:0). Бруну Алвеш, 83 (2:1).

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Крафт, Масина (Торосидис, 76), Иконому, Джемаили, Таидер, Крейчи, Верди, Надь (Вивиани, 86), Дестро (Ди Франческо, 69).

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Саламон, Мурру (Тахцидис, 67), Ди Дженнаро, Исла, Падоин, Ионицэ, Барелла (Рафаэл, 55), Боррьелло, Сау (Фариас, 73).

Предупреждения: Барелла, 21. Ионицэ, 32. Джемаили, 90+3. Бруну Алвеш, 90+5.

Удаление: Сторари (Кальяри), 54.

Судья: Абиссо (Италия).

11 сентября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".