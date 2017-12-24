00:39 | Футбол — Италия

Гол Бенатиа принес "Ювентусу" победу над "Ромой". Видео


"Ювентус" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника Мехди Бенатиа

Туринцы после этой победы оторвались от "Ромы" и "Интера" и занимают второе место в турнирной таблице. На счету команды 44 очка. У лидирующего "Наполи" - 45.

Чемпионат Италии 

Серия А

18-й тур 

"Ювентус" - "Рома" - 1:0 (1:0)

Гол: Бенатиа, 18 (1:0). 

"Ювентус": Щенсны, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди (Маркизио, 79), Куадрадо (Бернардески, 77), Игуаин, Манджукич.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси (Дженгиз Ундер, 86), Стротман (Пеллегрини, 71), Эль-Шаарави (Шик, 67), Джеко, Перотти.

Предупреждения: Де Росси, 23. Куадрадо, 52. Сандру, 82. Пеллегрини, 87, Коларов, 90+3.. 

Судья: Тальявентто.

23 декабря. Турин. Стадион Allianz Stadium.

Турнирная таблица чемпионата Италии - здесь

Ювентус - Рома

 

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