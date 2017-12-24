Гол Бенатиа принес "Ювентусу" победу над "Ромой". Видео

"Ювентус" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника Мехди Бенатиа.

Туринцы после этой победы оторвались от "Ромы" и "Интера" и занимают второе место в турнирной таблице. На счету команды 44 очка. У лидирующего "Наполи" - 45.

Le but de notre capitaine 🇲🇦 Mehdi Benatia ! GOAAAAAAAAL pic.twitter.com/eUsYIVZKDl – Lionsdelatlas.net 🦁 (@Lionsdelatlass) 23 декабря 2017 г.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Ювентус" - "Рома" - 1:0 (1:0)

Гол: Бенатиа, 18 (1:0).

"Ювентус": Щенсны, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди (Маркизио, 79), Куадрадо (Бернардески, 77), Игуаин, Манджукич.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси (Дженгиз Ундер, 86), Стротман (Пеллегрини, 71), Эль-Шаарави (Шик, 67), Джеко, Перотти.

Предупреждения: Де Росси, 23. Куадрадо, 52. Сандру, 82. Пеллегрини, 87, Коларов, 90+3..

Судья: Тальявентто.

23 декабря. Турин. Стадион Allianz Stadium.

Турнирная таблица чемпионата Италии - здесь