Гол Баштуша помог "Лацио" разгромить "Беневенто"

"Лацио" на выезде одержал крупную победу над "Беневенто" (5:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии. В составе гостей голом отметился бывший защитник "Ростова" Баштуш, для которого этот мяч стал третьим в сезоне.

Для гостей эта победа стала шестой подряд. Хозяева поля, в свою очередь, продлил серию поражений до 11 матчей.

Чемпионат Италии

Серия А

"Беневенто" - "Лацио" 1:5 (0:3)

Голы: Баштуш, 4 (0:1). Иммобиле, 13 (0:2). Марушич, 24 (0:3). Лазар, 55 (1:3). Пароло, 76 (1:4). Нани, 86 (1:5).

"Беневенто": Бриньоли, Антей, Венути, Лазар, Ди Кьяра, Виола, Мемушай (Чичиретти, 46), Чибса, Катальди, Йеммелло (Кода, 68), Ломбарди (Летиция, 79).

"Лацио": Стракоша, Раду, де Фрай, Баштуш, Марушич, Лукас (Кайседо, 81), Лулич (Нани, 71), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Лукаку, 58), Иммобиле.

Предупреждения: Виола, 42. Лукаку, 86.

Судья: Джакомелли.

29 октября. Беневенто. Стадион Stadio Ciro Vigorito.