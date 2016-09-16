Гол Бакки принес "Милану" гостевую победу над "Сампдорией"

"Милан" в гостевом матче 4-го тура чемпионата Италии одержал победу над "Сампдорией"- 1:0. Единственный гол встречи на 85-й минуте забил нападающий Карлос Бакка.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
"Сампдория" - "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Бакка, 85.
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини, Сала (Педру Перейра, 31), Шкриньяр, Баррето (Шик, 88), Прат (Фернандеш, 69), Линетти, Торрейра, Квальярелла, Муриэль.
"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Романьоли, Калабрия, Монтоливо, Соса (Локателли, 57), Бонавентура, Ньянг, Сусо (Гомес, 90+1), Лападула (Бакка, 64).
Предупреждения: Лападула, 38. Бонавентура, 47. Педру Перейра, 71. Муриэль, 84. Доннарумма, 90+6.
Судья: Иррати.
16 сентября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.