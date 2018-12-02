Гол Ансальди помог "Торино" обыграть "Дженоа"

"Торино" победил "Дженоа" в матче 14-го тура чемпионата Италии - 2:1. Один из голов в составе туринцев провел бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Сассуоло" - "Удинезе" - 0:0

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Лирола, Феррари, Бурабия, Данкан, Сенси (Тротта, 85), Бабакар (Джуричич, 66), Ди Франческо (Матри, 66), Берарди.

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Пеццелла, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест, Бехрами (Лазанья, 53), Мандрагора, Фофана, де Пауль, Пуссетто (Мачис, 74).

Предупреждения: Феррари, 4. де Пауль, 33. Пеццелла, 51. Лирола, 79. Матри, 87.

Судья: Гвида.

2 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

"Фрозиноне" - "Кальяри" - 1:1 (1:0)

Голы: Кассата, 14 (1:0). Фариас, 77 (1:1).

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Дзампано, Гольданига, Майелло (Чано, 86), Чибса, Бегетто, Кассата (Кризетиг, 70), Кэмпбелл (Пинамонти, 70), Чофани.

"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван, Чеппителли, Падоин, Ионицэ (Дессена, 81), Жоау Педру, Барелла, Брадарич (Фараго, 61), Сау (Фариас, 62), Паволетти.

Предупреждения: Кассата, 32. Чеппителли, 34. Брадарич, 37. Срна, 40. Барелла, 54. Паволетти, 60. Фариас, 90+2.

Удаление: Барелла, 85.

Судья: Серра.

2 декабря. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

"Торино" - "Дженоа" - 2:1 (2:1)

Голы: Куаме, 36 (0:1). Ансальди, 45+2 (1:1). Белотти, 45+5 - с пенальти (2:1).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 59), Ансальди, Нкулу, Джиджи, Иццо, Ринкон, Мейте (Базелли, 74), Яго Фальке (Париджини, 85), Дзадза, Белотти.

"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Лазович, Сандру (Пандев, 74), Хильемарк (Лападула, 82), Ромулу, Бесса, Пентек (Гюнтер, 30), Куаме.

Предупреждения: Ромулу, 25. Мейте, 65. Нкулу, 75. Бираски, 76. Бесса, 86. Дзадза, 88.

Удаление: Ромулу, 28.

Судья: Мариани.

2 декабря. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".