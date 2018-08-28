Главный тренер "Ромы" сломал руку во время празднования гола. Видео

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо получил травму во время матча 2-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (3:3). 48-летний специалист ударил кулаком по тренерской скамейке и получил перелом пятой пястной кости левой руки во время празднования гола защитника Константиноса Маноласа на 82-й минуте встречи.
Di Francesco kicking and punching after Manolas equaliser #RomaAtalanta #AsRoma pic.twitter.com/gZhfmSheFr– Scot Munroe (@scot_munroe) 27 августа 2018 г.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, сегодня утром Ди Франческо был прооперирован в одной из римских клиник.
После двух туров "Рома" занимает 5-е место в чемпионате Италии.