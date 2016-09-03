08:12 | ФУТБОЛ — Италия

Главный тренер "Палермо" хочет уйти в отставку

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Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини сообщил, что главный тренер Давиде Баллардини​ хочет покинуть команду. Итальянский специалист остался недоволен работой клуба на трансферном рынке, несмотря на подписание 8 новичков.

- Баллардини прислал мне сообщение, в котором сказал, что не хочет больше тренировать "Палермо", - цитирует Sky Sports Дзампарини. - Ему нужен был забивной форвард. Мы вели переговоры c Балотелли, но он присоединился к "Ницце", Кассано первоначально был готов присоединиться к нашей команде, но этот трансфер тоже сорвался. Так что я сказал ему, что нужно пока играть с имеющимися нападающими и подождать до января.

Напомним, в прошлом сезоне "Палермо" сменил главного тренера восемь раз.

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