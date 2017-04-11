Главный тренер и спортивный директор "Палермо" отправлены в отставку

Новое руководство "Палермо" приняло решение отправить в отставку главного тренера Диего Лопеса. Также со своего поста уволен спортивный директор клуба Никола Салерно.

– Мы благодарим их за то, что они дали клубу, – цитирует официальный сайт "Палермо" президента Пола Баккальини. – Не можем позволить себе пораженческий настрой в последних матчах сезона. Мы в долгу перед фанатами и цветами нашего клуба. Нужно сражаться до последнего. Клуб переживает тяжелые времена, но мы делаем все, чтобы переломить ситуацию. Я предложил игрокам дополнительные премии. Новым тренером будет Диего Бортолуцци, работавший в академии, а ранее помогавший Франческо Гвидолину.