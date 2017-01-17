22:22 | ФУТБОЛ — Италия

Главный тренер "Аталанты" дисквалифицирован на 2 матча

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини отстранен на два матча за удаление в матче чемпионата Италии против "Лацио" (0:1). На 79-й минуте он был отправлен на трибуны за то, что "неоднократно и в грубой форме выражал несогласие с решениями арбитров" и допускал "оскорбительные выражения в адрес резервного судьи". 

Гасперини получил дисквалификацию на два матча, поскольку это нарушение для него стало повторным. "Аталанта" в текущем сезоне занимает седьмое место в чемпионате Италии, находясь в 2 очках от идущего пятым "Милана".

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Материалы REN-TV

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