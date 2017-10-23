Глава судейского корпуса серии А: "Монтелла не стал бы жаловаться, если бы "Милан" побеждал"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла остался недоволен судейством в чемпионате Италии. Специалист считает, что система видеоповторов себя не оправдывает. Глава судейского корпуса итальянского чемпионата Марселло Ниччи отреагировал на критику, отметив, что наставнику необходимо привыкать к новой эпохе футбола.

- Он по-прежнему не понимает, что ВАР замечает все, - цитирует Football Italia Ниччи. - Но остаются те, кто возмущается. Не стану отвечать Монтелле развернуто, но скажу, что он должен привыкнуть к новой эпохе футбола. Все рискуют своей карьерой, не только он. Монтелла не стал бы жаловаться, если бы "Милан" побеждал.