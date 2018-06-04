Глава МВД Италии считает, что Балотелли не подходит на роль капитана сборной

Новый глава МВД Италии Маттео Сальвини считает, что Марио Балотелли не должен быть капитаном сборной Италии. Известный правыми взглядами политик также занимает должность вице-премьера страны.

– Капитан должен быть представительным, – цитирует RTL Сальвини. – Он не должен быть белым, желтым или зеленым. Дело не в этом. Надеюсь, что тренер выберет капитана не по социальным, философским или антропометрическим параметрам, а выберет человека, который объединит команду, достаточно уравновешен и хорошо играет в футбол. Возможно, Балотелли меня удивит, но в последние годы он не казался уравновешенным человеком, способным всех объединить.