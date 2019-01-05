Глава МВД Италии против проведения матча за Суперкубок в Саудовской Аравии

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил недовольство тем, что матч за Суперкубок Италии будет проведен в Саудовской Аравии. Встреча между "Ювентусом" и "Миланом" должна состояться 16 января.

– То, что Суперкубок Италии разыгрывается в исламской стране, где женщины без сопровождения мужчин не могут попасть на стадион, это чушь. Я не буду смотреть игру, – цитирует CNN Сальвини. – Где наши итальянские феминистки? Я не хочу такого же будущего для наших дочерей в Италии.

Бывший министр спорта Италии Лука Лотти поддержал мысль Сальвини.

– Более двух месяцев назад я поднимал тревогу по поводу Суперкубка Италии в Саудовской Аравии, – написал он в Твиттере. – Сейчас я могу только согласиться с теми, кто выражает свою обеспокоенность. Любители футбола всегда отвергали любые культурные барьеры.

Представители Саудовской Аравии эту тему игнорируют, тогда как итальянские организаторы матча подчеркивают, что женщины смогут посетить матч без сопровождения мужчин, а ограничения действовали до прошлого года.