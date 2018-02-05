Глава Итальянского союза тренеров хочет видеть во главе сборной Пранделли

Глава Итальянского союза тренеров Ренцо Уливьери выразил мнение, что новым главным тренером сборной должен стать Чезаре Пранделли. В конце прошлого года с поста рулевого ушел Джампьеро Вентура, не сумевший вывести Италию на чемпионат мира-2018. Сегодня сборную на правах исполняющего обязанности принял Луиджи Ди Бьяджо.

- Следующий главный тренер будет выбран комиссаром или его ассистентами, - цитирует Football Italia Уливьери. - Не думаю, что в ближайшие полгода будут какие-то серьезные изменения и Ди Бьяджо добьется прогресса. Новый главный тренер должен быть не просто тренером только на тренировочной площадке, а стать техническим директором, принимающим решения заранее, за два-три дня. Чезаре Пранделли видится мне идеальным кандидатом для национальной команды с учетом его опыта и поведения.

Пранделли уже руководил сборной Италии с 2010 по 2014 год, завоевал с ней серебро Евро-2012, но не смог выйти из группы на ЧМ-2014. В качестве кандидатов на пост рассматривается и главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.